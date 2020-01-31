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Уровень оптимизма среди украинцев вдвое выше, чем в целом в мире

Новости » Общество     31.01.2020 - 11:52
Уровень оптимизма среди украинцев вдвое выше, чем в целом в мире
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы более оптимистичны, чем американцы, но менее, чем албанцы

Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое в Украине проводил КМИС.

По данным исследования, в 2019 году немногим больше трети людей на планете (37%) надеются в новом году на лучшее. Четверть (25%) остаются пессимистами, полагая, что будет хуже. Не ждут никаких изменений около трети (31%). И лишь 7% с ответом не определились. То есть индекс оптимизма в среднем составил 12 п., что ниже результатов всех прошедших лет с начала исследований (данные с 2013 года).

Что касается вас лично, считаете ли Вы, что 2020 год будет лучше, хуже или таким же, как 2019 год?

Уровень оптимизма среди украинцев вдвое выше, чем в целом в мире

В Украине на лучшее в наступившем году надеются 42%, тогда как худшего ожидают 17% опрошенных. Относительно много респондентов, около четверти (26%), которые считают, что ничего не изменится. Это самый высокий уровень оптимизма за 5 лет измерений, который превзошел достаточно высокий показатель 2015 года.

Уровень оптимизма среди украинцев вдвое выше, чем в целом в мире

www.kiis.com.ua

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International каждый год с 2013 года проводит глобальный опрос под лозунгом "Конец года". В 2019 году в исследовании приняли участие более 45 тысяч жителей из 46 стран мира. В Украине исследования уже пятый год подряд проводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%).

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

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