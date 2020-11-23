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Украина поднялась в рейтинге процветания

Понедельник 23 ноября 2020 16:20
Украина поднялась в рейтинге процветания
Фото: гривны и флаг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина заняла 92-е место в Индексе процветания стран мира за 2020 год, поднявшись по сравнению с прошлым годом на четыре позиции. Десять лет назад, в 2010 году, Украина занимала 89-е место.

Об этом свидетельствуют данные The Legatum Prosperity Index, который обнародовал образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Первое место в рейтинге за 2020 год занимает Дания, на втором месте - Норвегия. Далее идут Швейцария, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия, Германия, Люксембург и Австрия.

Индекс процветания Legatum за 2020 год измеряет уровень процветание в 167 странах по всему миру, в которых вместе проживает 99,4% населения мира. Почти 300 страновых показателей, сгруппированных в 66 элементов, используются для всестороннего и целостного измерения текущего состояния процветания и того, как оно изменилось с 2010 года во всем мире.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали свою жизнь несчастливой.

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