Україна піднялася на 25-е місце в рейтингу кібербезпеки

Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020). Рейтинг складений естонською Академією електронного урядування (e-Governance Academy).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Під час проведення розробки нової редакції Національного індексу кібербезпеки було проаналізовано стан кібербезпеки 160 країн. Аналіз здійснювався за такими напрямами:

законодавство у сфері кібербезпеки;

аналіз кіберінцидентів;

освіта у сфері кібербезпеки;

забезпечення захисту цифрових та основних послуг;

електронна ідентифікація та довірчі послуги;

захист персональних даних;

заходи із реагування на кібератаки та кіберінциденти;

боротьба із кіберзлочинністю.

Нагадаємо, Україна посіла 92-е місце в Індексі процвітання країн світу за 2020 рік, піднявшись у порівнянні з минулим роком на чотири позиції. Десять років тому, у 2010 році Україна займала 89-е місце.

Відзначимо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.