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Украина поднимет вопрос захваченных Россией моряков на совете Украина-НАТО

Новости » Политика    10.01.2019 - 12:39
Украина поднимет вопрос захваченных Россией моряков на совете Украина-НАТО
Фото: Оксана Юринец (solydarnist.org)

Внимание будет акцентировано и на потребностях украинской армии

Украинская делегация уделит особое внимание вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, которые захватила Российская Федерация в Керченском проливе, на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО. Об этом заявила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, нардеп Оксана Юринец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "БПП".

Парламентарий также добавила, что внимание будет акцентировано и на потребностях украинского войска.

"Это первое в этом году заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО. В повестке дня рассмотрение вопросов безопасности, политических вопросов, развитие нашего с Альянсом сотрудничества. Особое внимание будет уделено вопросу удержания в заложниках украинских моряков и кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе. Также будем акцентировать на потребностях украинских войск", - сообщила Юринец.

Указано, что у делегации запланированы встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, главой военного комитета НАТО Стюартом Пичем, представителями управлений политики обороны и планирования, общественной дипломатии и тому подобное.

"Кроме того, в рамках заседания состоится круглый стол о перспективах развития ситуации в Украине и сотрудничества НАТО с Украиной при участии послов", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Германию 11 января обсудит продолжающуюся агрессию России против Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Павел Климкин надеется, что военнопленных моряков, находящихся в РФ, удастся освободить до выборов.

Добавим, уполномоченный Министерства юстиции по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина заявил, что шанс, что Россия выполнит возможное решение Европейского суда по правам человека в пользу Украины в деле захвата украинских моряков, достаточно высок.

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