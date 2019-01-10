Україна порушить питання захоплених Росією моряків на раді Україна-НАТО

Фото: Оксана Юринець (solydarnist.org)

Увагу буде акцентовано і на потребах українського війська

Українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків та кораблів, які захопила Російська Федерація у Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Про це заявила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, нардеп Оксана Юринець, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу партії "БПП".

Парламентар також додала, що увагу буде акцентовано і на потребах українського війська.

"Це перше у цьому році засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО. На порядку денному розгляд безпекових, політичних питань, розвитку нашої з Альянсом співпраці. Особливу увагу приділятимемо питанню утримання у заручниках українських моряків та кораблів, захоплених Росією у Керченській протоці. Також акцентуватимемо на потребах українського війська", - поінформувала Юринець.

Вказано, що у делегації заплановано зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем, представниками управлінь політики оборони та планування, громадської дипломатії тощо.

"Крім того, у рамках засідання відбудеться круглий стіл щодо перспектив розвитку ситуації в Україні та співробітництва НАТО з Україною за участі послів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Хейл у ході візиту в Німеччину 11 січня обговорить триваючу агресію Росії проти України.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Павло Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних у РФ, вдасться звільнити до виборів.

Додамо, уповноважений Міністерства юстиції з питань ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що шанс, що Росія виконає можливе рішення Європейського суду з прав людини на користь України у справі захоплення українських моряків, досить високий.