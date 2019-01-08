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В Минюсте оценили возможность освобождения украинских моряков после решения ЕСПЧ

Новости » Политика    08.01.2019 - 19:27
В Минюсте оценили возможность освобождения украинских моряков после решения ЕСПЧ
Фото: Иван Лищина (facebook.com minjust.official)

Судебное решение ЕСПЧ по делу украинских моряков может содержать указание освобождения украинцев

Шанс, что Россия выполнит возможное решение Европейского суда по правам человека в пользу Украины по делу захвата украинских моряков, достаточно высок. Об этом заявил уполномоченный Министерства юстиции Украины по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио НВ

"(Комитет министров Совета Европы, - ред) уже имеет достаточно значительный опыт работы со странами, которые считают себя имперскими или такими, для которых решение Европейского суда (по правам человека, - ред.) не является обязательным или важным. Мне кажется, шанс на то, что Россия в конце концов выполнит решение Европейского суда (по правам человека, - ред.), достаточно высок", - сказал он.

Лищина отметил, что судебное решение ЕСПЧ по делу украинских моряков может содержать указание освобождения украинцев.

"Чаще Европейский суд (по правам человека, - ред.) просто устанавливает нарушения, а, собственно, какие непосредственные меры индивидуального характера нужно сделать, для того чтобы выполнить решение, устанавливает Комитет министров Совета Европы", - сообщил он.

Напомним, глава Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл отправил письмо со словами поддержки украинским морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива.

 

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, удастся освободить до выборов

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