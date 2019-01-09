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Замгоссекретаря США обсудит в Германии агрессию РФ против Украины

Новости » Политика    09.01.2019 - 02:58
Замгоссекретаря США обсудит в Германии агрессию РФ против Украины
Фото: Госдеп США (U. S. Department of State)

В ближайшую неделю Дэвид Хейл также посетит Румынию и Ливан

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Германию 11 января обсудит продолжающуюся агрессию России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Госдепа США.

"В Берлине (Германия) заместитель госсекретаря Хейл подтвердит важность американо-германских отношений на встрече с высокопоставленными должностными лицами Германии и обсудит ряд вопросов, включая продолжающуюся агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.

В Берлине Хейл также обсудит с коллегами энергетическую безопасность, пагубное влияние Ирана в Европе и на Ближнем Востоке и необходимость способствования миру и стабильности на Западных Балканах.

Сообщается, что в ближайшую неделю Хейл также посетит Румынию и Ливан.

Напомним, украинский военнопленный моряк Роман Мокряк сообщил, что во время акта агрессии в Керченском проливе пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберного орудия, при этом выпустив около 1200 снарядов.

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