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Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Он призвал мир помочь Украине.

Об этом он заявил в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно.

Посол настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", - заявил он.

Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.

"У Украины нет другого выбора: или мы является частью союза такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - заявил дипломат.

Напомним, все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины.

Отметим, глава ЦРУ не исключает вторжения России на территорию Украины. Там говорят, что это может быть ограниченное вторжение.

До обострения у границ Украины президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть Украине ядерный статус было бы неправильно.

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Новости Украины ядерное оружиестатусвойскаРоссийская Федерация
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