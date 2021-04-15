Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни. Він закликав світ допомогти Україні.
За його словами, без підтримки і санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо.
Посол наполягає, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.
"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав", - заявив він.
Мельник вважає, що єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО.
"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - заявив дипломат.
Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.
Зазначимо, голова ЦРУ не виключає вторгнення Росії на територію України. Там кажуть, що це може бути обмежене вторгнення.
До загострення біля кордонів України президент Володимир Зеленський заявив, що повернути Україні ядерний статус було б неправильно.