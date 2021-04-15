Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол

За його словами, без підтримки і санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо.

Посол наполягає, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.

"Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав", - заявив він.

Мельник вважає, що єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО.

"В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція - озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?", - заявив дипломат.