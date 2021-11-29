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Украина поделится информацией о возможном перевороте с иностранными партнерами, - Кулеба

Автор: Сергей Пышкин

Украина очень серьезно относится к доступной правительству информации о возможном государственном перевороте в стране. Планирует поделиться ею с иностранными партнерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Само собой разумеется, что когда мы говорим о гибридном оружии, внешнее военное давление идет рука об руку с внутренней дестабилизацией страны. Так что мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными.", - заявил Кулеба.

По словам главы МИД, правоохранительные органы продолжают изучать доступную информацию. В то же время Украина предоставит ее иностранным партнерам, когда получит больше подробностей. Кулеба отметил, что дестабилизирующие факторы в Украине могут предшествовать или сопровождать военно наступательную операцию России, если агрессор решит прибегнуть к этому.

В частности, Кулеба добавил, что украинская армия пользуется уважением и доверием в обществе, а руководство армии предано защите суверенитета и демократически избранного правительства.

Напомним, РБК-Украина писало об основных заявлениях президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 26 ноября.

Именно тогда лидер страны сообщил, что получил информацию о подготовке госпереворота 1-2 декабря в Украине.

США, со своей стороны, заявили о беспокойстве из-за слов Зеленского.

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