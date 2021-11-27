Байден отреагировал на заявление Зеленского о перевороте в Украине: Меня это волнует

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о перевороте в Украине. Он заявил о том, что его это волнует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством”, - отметил президент Соединенных Штатов в пятницу во время разговора с журналистами.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".

26 ноября во время пресс-марафона с украинскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке попытки государственного переворота в Украине 1-2 декабря с участием "представителей России".