Стали известны подробности госпереворота, о котором заявил Зеленский

Бывший корреспондент "Радио Свобода" Кристофер Миллер раскрыл подробности госпереворота , о котором заявил сегодня на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Миллера.

"По словам источников, близких к украинскому лидеру, которые разговаривали со мной сегодня утром, заговор государственного переворота, о котором заявил сегодня президент Владимир Зеленский, планировался офицером ФСБ и тремя перебежчиками из Министерства внутренних дел Украины, которые базируются в Крыму", - написал американский журналист, который с 2020 года работает корреспондентом издания BuzzFeed News в Нью-Йорке.

Как сообщалось, бизнесмен Ринат Ахметов в свою очередь, заявил, что информация президента Владимира Зеленского о якобы втягивании его в госпереворот, - ложь.

Кроме того, у президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота в том числе с участием РФ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы не занимается такими делами.