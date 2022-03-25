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Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан РФ, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения. Украина поддерживает такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

По его словам, Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, которые Евросоюз должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.

"Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан РФ, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", - отметил Ермак.

Напомним, Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли.

Ранее Ермак призвал Евросоюз предоставить Украине системы ПВО. Он также подчеркнул, что украинским военным для перехода в полноценное наступление может понадобиться больше оружия.

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Война России против УкраиныАндрей Ермак