Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией, - Ермак

Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан РФ, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения. Украина поддерживает такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

По его словам, Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, которые Евросоюз должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.

"Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан РФ, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", - отметил Ермак.