Россия понимает лишь язык силы. Ермак призвал ЕС предоставить Украине системы ПВО

Россия уже 27-й день разрушает украинские города и убивает людей. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российское руководство понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя.

В частности, он обратился к европейским партнерам. Он сказал, что украинским воинам для перехода в полноценное наступление на оккупантов может понадобиться больше вооруженных ресурсов.

"Хочу спросить наших европейских партнеров: так какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Или вы дадите нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец откроете нам полноценный ленд-лиз? Будет ли впредь с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?",- сказал Ермак.

Также он призвал ЕС закрыть небо над Украиной, или дать дальнобойные системы ПВО.

"Ваш страх эскалации питает агрессию. Ваша решимость сдержит ее. Четко артикулирована позиция "Мы будем сбивать самолеты, которые являются орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию" - вот, что нам нужно", - добавил он.