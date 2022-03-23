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Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли

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Киев, Среда 23 марта 2022 17:41
Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Владимира Путина ввести рублевый расчет за газ. Он призвал Европейский Союз объявить России нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

Руководитель ОПУ отметил, что перевод газовых расчетов в рубли - это попытка руководства России укрепить экономику и объявить экономическую войну ЕС. ​​

Ермак призвал западные страны отреагировать и дать решительный ответ в виде полного отказа от российских энергоресурсов.

"Но Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть", - заявил Ермак.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил ввести рублевый расчет за газ для европейских стран.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что такое решение России является шагом к эскалации мирового конфликта.

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