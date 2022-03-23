Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Владимира Путина ввести рублевый расчет за газ. Он призвал Европейский Союз объявить России нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram .

Руководитель ОПУ отметил, что перевод газовых расчетов в рубли - это попытка руководства России укрепить экономику и объявить экономическую войну ЕС. ​​

Ермак призвал западные страны отреагировать и дать решительный ответ в виде полного отказа от российских энергоресурсов.

"Но Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть", - заявил Ермак.