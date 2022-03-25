Україна підтримує план, запропонований Польщею, Чехією та Словенією, - Єрмак

Польща, Чехія і Словенія запропонували припинити видавати візи для всіх громадян РФ, а також здійснити повне відключення системи SWIFT і повну блокаду транспортного сполучення. Україна підтримує таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави офісу президента Андрія Єрмака під час участі у відеозустрічці Atlantic Council.
За його словами, Польща разом зі Словенією і Чехією підготували план дій по 10 пунктам, які Євросоюз повинен виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну.
"Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT і повної блокади транспортного сполучення. Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС ввести ці санкції", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, Єрмак закликав ввести нафтове ембарго через переведення Росією розрахунків за газ в рублі.
Раніше Єрмак закликав Євросоюз надати Україні системи ППО. Він також підкреслив, що українським військовим для переходу в повноцінний наступ може знадобитися більше зброї.
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