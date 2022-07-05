UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Фото: Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал заявку на вступление нашей страны в Организацию экономического сотрудничества и развития генеральному секретарю Матиасу Корману.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что наша страна разделяет все цели и ценности ОЭСР и желает присоединиться к ней как можно быстрее. По его словам, членство Украины в организации составляет основу для успешного восстановления и развития государства.

На сегодняшний день в ОЭСР входят 36 стран, в том числе США, Австралия, Германия, Польша, Франция, Япония. Организация была создана в 1961 году для содействия экономическому росту и мировой торговле.

Напомним, участники конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано утвердили декларацию, которая предусматривает семь принципов процесса восстановления страны.

Кроме того, Украина разработала план восстановления, который рассчитан на 10 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДенис Шмыгаль