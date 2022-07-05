Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Он отметил, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что наша страна разделяет все цели и ценности ОЭСР и желает присоединиться к ней как можно быстрее. По его словам, членство Украины в организации составляет основу для успешного восстановления и развития государства.

На сегодняшний день в ОЭСР входят 36 стран, в том числе США, Австралия, Германия, Польша, Франция, Япония. Организация была создана в 1961 году для содействия экономическому росту и мировой торговле.