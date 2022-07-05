RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку

Фото: Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав заявку на вступ нашої держави до Організації економічного співробітництва та розвитку генеральному секретарю Матіасу Корману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що це відбулося під час дискусії про практичне впровадження плану відновлення України в межах конференції у Лугано.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні - сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", - заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що наша країна поділяє всі цілі та цінності ОЕСР та бажає приєднатися до неї якнайшвидше. За його словами, членство України в організації складає основу для успішного відновлення та розвитку держави.

На сьогодні до ОЕСР входять 36 країн, зокрема США, Австралія, Німеччина, Польща, Франція, Японія. Організація була створена 1961 року для сприяння економічному зростанню та світовій торгівлі.

Нагадаємо, учасники конференції з питань відновлення України в Лугано затвердили декларацію, що передбачає сім принципів процесу відновлення країни.

Окрім того, Україна розробила план відновлення, який розрахований на 10 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДенис Шмигаль