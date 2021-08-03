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Украина победила Россию на чемпионате мира по ММА, - Палатный

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Киев, Вторник 03 августа 2021 12:34
Украина победила Россию на чемпионате мира по ММА, - Палатный Фото: Украина победила Россию на чемпионате мира по ММА (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская команда заняла первое место из 23 стран на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров "София-2021".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя исполкома партии "УДАР", Артура Палатного в Facebook.

«Наши юные спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград», - рассказал он.

Палатный также добавил, что украинским бойцам ММА удалось обойти в командном зачете Россию и США.

Украина победила Россию на чемпионате мира по ММА, - Палатный

По словам почетного президента Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины, такой успех команды стал возможен благодаря "упорному труду каждого юного спортсмена под профессиональным наставничеством команды тренеров и качественной работе руководства Федерации ММА".

Артур Палатный поздравил спортивное сообщество и подчеркнул, что воспитание чемпионов имеют целью не только закалить у молодежи волю к победе, но и воспитывают поколение активных и патриотических граждан.

"Вы не просто работаете на результат, вы делаете очень большой вклад в будущее украинского спорта, в том числе и ММА", - добавил он.

Напомним, Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров проходил на протяжении 30 июля по 1 августа в Болгарии. В составе украинской сборной на чемпионат отправились 68 спортсменов и 32 тренеров. Это самая большая делегация за всю историю сборной Украины на чемпионатах, а также это самая большая делегация на чемпионате в Софии.

Ранее Артур Палатный заявил, что причиной уменьшения сборной "Олимпийских игр" от Украины является недофинансирование спорта.

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