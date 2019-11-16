Украинцы стали чемпионами мира по MMA

Фото: Анастасия Светкивская (xsport.ua)

Ата Атдаев и Анастасия Светкивская завоевали золотые медали на чемпионате мира по ММА

Украинские спортсмены Ата Атдаев и Анастасия Светкивская завоевали золотые медали на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Бахрейне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XSport.ua

Сообщается, что Атдаев стал чемпионом мира в весе до 56,7 кг, победив американца Исраэля Галвана, Светкивская в весе до 52,2 кг победила австралийку Оливию Укмар.

На чемпионате мира-2019 бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Добавим, что в июне Светкивская и Атдаев стали чемпионами Европы по MMA. Так, на открытом чемпионате Европы по смешанным единоборствам в весовой категории до 56,7 кг среди мужчин украинец Атдаев завоевал первую в своей жизни золотую медаль континентального первенства.

Напомним, украинская велогонщица Елена Старикова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по велотреку, который прошел в Глазго (Шотландия). Украинка выступила в спринте, где вышла в полуфинал, но там в обоих заездах уступила немке Эмми Хинца, занявшей второе место в соревнованиях.

Но в бронзовых заездах Старикова оказалась быстрее другой представительницы Германии Фредерик Ли Софи. Победительницей соревнований стала Ли Вай Ши из Гонконга.