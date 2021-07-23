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Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - результат недофинансирования спорта, - Палатный

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Киев, Пятница 23 июля 2021 13:30
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - результат недофинансирования спорта, - Палатный Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАРа" Артур Палатный, сообщает официальный сайт партии.

Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", - отметил глава исполкома "УДАРа".

Палатный убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", - подытожил политик.

Напомним, сегодня в Токио украинские спортсмены начали свое выступление на Олимпийских играх. Ими стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды среди мужчин и женщин.

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Артур Палатный спорт Олимпиада
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