Україна перемогла Росію на чемпіонаті світу з ММА, - Палатний

Українська команда посіла перше місце з 23-х країн на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів "Cофія-2021".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому партії "УДАР", Артура Палатного в Facebook.

"Наші юні спортсмени здобули 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових нагород", - розповів він.

Палатний також додав, що українським бійцям ММА вдалося обійти в командному заліку Росію та США.

За словами почесного Президента Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України, такий успіх команди став можливий завдяки "наполегливій праці кожного юного спортсмена під професійним наставництвом команди тренерів та якісній роботі керівництва Федерації ММА".

Артур Палатний привітав спортивну спільноту і наголосив, що виховання чемпіонів мають на меті не лише загартувати у молоді волю до перемоги, а й виховують покоління активних та патріотичних громадян.

"Ви не просто працюєте на результат, ви робите надзвичайно великий вклад в майбутнє українського спорту, зокрема і ММА", - додав він.