Украина планирует провести крымский саммит в феврале

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что ведомство собирается провести в рамках Крымской платформы так называемый крымский саммит. Одна из возможных дат - 26 февраля.

Об этом Эмине Джапарова заявила во время брифинга.

"Есть несколько дат, которые сегодня рассматриваем как возможные. Одна из них - это февраль, в частности, 26 февраля - День сопротивления российской оккупации”, - сказала Джапарова.

Она также добавила, что дата пока не является точной из-за пандемии коронавируса в мире.

"Задача - это формирование коалиции государств, которые присоединятся к этой инициативе и будут помогать Украине держать самый высокий политический уровень дискурса”, - заявила дипломат.

Напомним, ранее Джапарова заявляла, что Крымская платформа предусматривает проведение ежегодных международных саммитов.

По словам Джапаровой, Россию также пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но в Украине сомневаются, что РФ присоединится к этой инициативе.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что эта платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации Крыма.