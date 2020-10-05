Україна планує провести кримський саміт у лютому

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що відомство збирається провести у межах Кримської платформи так званий кримський саміт. Одна з можливих дат - 26 лютого.
Про це Еміне Джапарова заявила під час брифінгу.
"Є кілька дат, які сьогодні розглядаємо як можливі. Одна з них - це лютий, зокрема, 26 лютого - День опору російській окупації”, - сказала Джапарова.
Вона також додала, що дата наразі не є точною через пандемію коронавірусу у світі.
"Задача - це формування коаліції держав, які доєднаються до цієї ініціативи та допомагатимуть Україні тримати найвищий політичний рівень дискурсу”, - заявила дипломат.
Нагадаємо, раніше Джапарова заявляла, що Кримська платформа передбачає проведення щорічних міжнародних самітів.
За словами Джапарової, Росію також запросять брати участь в міжнародній платформі щодо деокупації Криму, але в Україні сумніваються, що РФ приєднається до цієї ініціативи.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що ця платформа створюється для структурування міжнародних зусиль з деокупації Криму.