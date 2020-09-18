Крымская платформа будет структурировать усилия по деоккупации, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)

Крымская платформа создается для структурирования международных усилий по деоккупации украинского полуострова. Тема оккупированных территорий Украины должна остаться приоритетной в международной политике.

Об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает сайт министерства.

Сообщается, что Линде выразила заинтересованность темой создания Крымской платформы. В связи с этим Кулеба призвал шведскую коллегу поддержать эту инициативу.

"Стороны договорились, что тема оккупированных Россией территорий, как и российско-украинский конфликт на Донбассе, должны оставаться в числе приоритетных тем международной политики", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры договорились, что тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Также сообщается, что Кулеба пригласил Линде посетить Украину в статусе главы ОБСЕ.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Крымская платформа предполагает проведение ежегодных международных саммитов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму.