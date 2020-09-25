Путин призвал США начать диалог по кибербезопасности

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил целый ряд предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и Соединенными Штатами, а также во всем мире. Он предложил Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием высокотехнологичных методов.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере.

"Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности", - заявил он.

Российский президент заявил, что хотел бы обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений с Россией в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, которая состоит из четырех пунктов.

В частности, Путин предложил восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной кибербезопасности на высоком уровне.

"Совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советстко-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года", - заявил Путин.

По словам российского президента, данные меры направлены на повышение уровня доверия между двумя государствами, обеспечение безопасности и процветания двух народов. Путин подчеркнул, что они станут "весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия отрабатывает кибератаки в Украине.

Кроме того, в марте США выделили Украине 38 млн долларов на киберзащиту.