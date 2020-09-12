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Саммит и контакты на разных уровнях: как Украина планирует вернуть Крым

Киев, Суббота 12 сентября 2020 12:11
Саммит и контакты на разных уровнях: как Украина планирует вернуть Крым
Фото: Эмине Джапарова (flickr Hromadske)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма. Она предполагает проведение ежегодных саммитов и контакты на разных уровнях.

Об этом в интервью lb.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, в стратегии по деоккупации Крыма говорится о создании платформы. Она, в свою очередь, задаст многоуровневую рамку, которая будет поддерживать тему Крыма на разных уровнях.

"Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыма российской оккупации", - отметила Джапарова.

На втором уровне планируются контакты министров иностранных дел и министров обороны, поскольку необходимо поднимать тему милитаризации Крыма со стороны России.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила Джапарова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленскикй попросил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированному Крыму.

Вице-премьер Алексей Резников заявлял, что вопрос о международной площадке по деоккупации Крыма находится на серьезном марше.

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