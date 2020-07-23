Украина планирует присоединиться к масштабной программе ЕС

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Участие в программе Green Deal даст возможность получить инвестиции в зеленую энергетику

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудит участие Украины в Green Deal в Брюсселе. Участие в инициативе ЕС обсудят во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время визита в Брюссель, передает корреспондент РБК-Украина.

"Присоединение к Green Deal - это приоритет и Украина прилагает усилия, чтобы получить новые технологии от европейских партнеров, финансовые ресурсы и источники", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что параметры соглашения по этому поводу будут обсуждаться в дальнейшем во время встречи.

"Мы понимаем, как много нужно будет сделать в дальнейшем. На саммите в октябре (саммит "Украина - ЕС" - ред.) мы должны выйти с первым драфтом относительно наших приоритетов, наших перспектив, как дальше двигаться. Встреча должна стать первым шагом, где мы будем говорить о конкретизации наших целей", - добавил он.

Шмыгаль также сообщил, что в Брюсселе планирует встретиться с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Европейский "Зеленый курс" (Green Deal) предоставляет дорожную карту с целью повысить эффективное использование ресурсов, перейти к чистой экономике, восстановить биоразнообразие и сократить загрязнение.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль 23 июля отправился в свой первый официальный визит в Брюссель.

Вместе с ним новоназначенный глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко в интервью РБК-Украина сказал, что переговоры о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС начнутся в январе 2021 года.