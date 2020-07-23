Україна планує приєднатися до масштабної програми ЄС

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Участь у програмі Green Deal дасть можливість отримати інвестиції у зелену енергетику

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорить участь України в Green Deal в Брюсселі. Участь в ініціативі ЄС обговорять під час зустрічі із віце-президентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час візиту в Брюссель, передає кореспондент РБК-Україна.

"Приєднання до Green Deal - це пріоритет і Україна докладає зусилля, щоб отримати нові технології від європейських партнерів, фінансові ресурси та джерела", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що параметри угоди щодо цього будуть обговорюватися в подальшому під час зустрічі.

"Ми розуміємо, як багато потрібно буде зробити в подальшому. На саміті в жовтні (саміт "Україна - ЄС" - ред.) ми повинні вийти з першим драфтом щодо наших пріоритетів, наших перспектив, як далі рухатись. Зустріч має стати першим кроком, де ми будемо говорити про конкретизацію наших цілей", - додав він.

Шмигаль також повідомив, що у Брюсселі планує зустрітися виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Європейський "Зелений курс" (Green Deal) надає дорожню карту з метою підвищити ефективне використання ресурсів, перейшовши до чистої, економіки, відновити біорізноманіття та скоротити забруднення.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 липня вирушив у свій перший офіційний візит у Брюссель.

Разом з ним новопризначений голова Нацбанку Кирило Шевченко і міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що переговори про перегляд Угоди про асоціацію з ЄС почнуться в січні 2021 року.