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Шмыгаль совершает первый официальный визит в Брюссель

Брюссель, Четверг 23 июля 2020 09:32
Шмыгаль совершает первый официальный визит в Брюссель
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вместе с ним глава НБУ и министр финансов

Премьер-министр Денис Шмыгаль совершает свой первый официальный визит в Брюссель. Вместе с ним новоназначенный глава Нацбанка Кирилл Шевченко и министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщил Шмыгаль на своем Telegram-канале.

По его словам, евроинтеграционное движение Украины для украинского правительства является важным приоритетом.

"Впереди - важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения", - написал он.

Шмыгаль совершает первый официальный визит в БрюссельФото: Шмыгаль вместе с Марченко и Шевченко (telegram.org)

Напомним, Денис Шмигаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень, при этом он отметил, что Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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