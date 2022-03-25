Украина планирует открыть гумкоридоры из Черниговской и Херсонской области, - Верещук

Украина планирует организовать гуманитарные коридоры из Черниговской и Херсонской областей, вопрос стоит на повестке дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также на днях откроют новые гумкоридоры в Киевской области.
По словам вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, с начала эвакуации из Сумской области удалось выехать более 100 тысячам человек.
"А вот с Черниговщиной гораздо хуже ситуация, но наша помощь туда тоже попадает, однако, централизованной эвакуации ни разу там не проводили. Но люди находили возможность вырваться. На Харьковщине тоже очень тяжело", - добавляет Верещук.
Верещук отметила, что невозможно выехать и из Изюма из-за разрушенного моста.
"Поэтому и на завтра будет трудно договориться о харьковском коридоре" - добавила Верещук.
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