Украина планирует открыть гумкоридоры из Черниговской и Херсонской области, - Верещук

Также на днях откроют новые гумкоридоры в Киевской области.

По словам вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, с начала эвакуации из Сумской области удалось выехать более 100 тысячам человек.

"А вот с Черниговщиной гораздо хуже ситуация, но наша помощь туда тоже попадает, однако, централизованной эвакуации ни разу там не проводили. Но люди находили возможность вырваться. На Харьковщине тоже очень тяжело", - добавляет Верещук.

Верещук отметила, что невозможно выехать и из Изюма из-за разрушенного моста.

"Поэтому и на завтра будет трудно договориться о харьковском коридоре" - добавила Верещук.