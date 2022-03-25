UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина планирует открыть гумкоридоры из Черниговской и Херсонской области, - Верещук

Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина планирует организовать гуманитарные коридоры из Черниговской и Херсонской областей, вопрос стоит на повестке дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также на днях откроют новые гумкоридоры в Киевской области.

По словам вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, с начала эвакуации из Сумской области удалось выехать более 100 тысячам человек.

"А вот с Черниговщиной гораздо хуже ситуация, но наша помощь туда тоже попадает, однако, централизованной эвакуации ни разу там не проводили. Но люди находили возможность вырваться. На Харьковщине тоже очень тяжело", - добавляет Верещук.

Верещук отметила, что невозможно выехать и из Изюма из-за разрушенного моста.

"Поэтому и на завтра будет трудно договориться о харьковском коридоре" - добавила Верещук.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИрина Верещук