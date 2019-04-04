Украина первой в мире привлекла к подбору судей иностранных экспертов

Глава Общественного совета международных экспертов сэр Энтони Хупер заявил, что Украина стала первым суверенным государством в мире, которое привлекло к процессу отбора судей иностранных экспертов. Об этом Хупер заявил на тренинге для судей Высшего антикоррупционного суда, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что процесс отбора проходил очень прозрачно.

"Украина - первое суверенное государство в мире, которое привлекло иностранцев к процессу отбора судей. Это значительное достижение. И весь процесс происходил очень прозрачно", - подчеркнул глава общественного совета.

Вместе с тем, по его словам, создание ВАКС - это лишь один из многих аспектов, необходимых для победы в борьбе с коррупцией.

"И это ваша ответственность", - сказал Хупер судьям ВАКС.

Напомним, посольство США в Украине поприветствовало назначения судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, судьи ВАКС примут присягу в течение трех недель.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в текущем году. Конкурс в ВАКС завершился 6 марта.