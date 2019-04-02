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США поприветствовали назначение судей ВАКС

Новости » Политика    02.04.2019 - 14:45
США поприветствовали назначение судей ВАКС
Фото: Мари Йованович (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот шаг назвали важным в обеспечении беспристрастного правосудия

Посольство США в Украине поздравило назначения судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Facebook.

Отмечается, что назначение судей является важным этапом в выполнении обещания власти относительно обеспечения беспристрастного правосудия.

"Добродетель судей имеет решающее значение для превращения Украины в современную, процветающую европейскую демократию. Вчера во время церемонии начала ориентационной программы для 39 кандидатов на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной Палаты, посол Йованович сказала о важности судебной ветви власти для украинской демократии. США с гордостью поддерживают эту комплексную трехнедельную программу обучения", - говорится в сообщении.

США поприветствовали назначение судей ВАКС

РБК-Украина писало, что судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) составят присягу в течение трех недель.

Ранее резидент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает текущего года. Конкурс к ВАКС завершился 6 марта.

Напомним, в начале марта чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что процесс набора кандидатов в Высшый антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.

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