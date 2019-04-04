Україна першою у світі залучила до добору суддів іноземних експертів

Голова Громадської ради міжнародних експертів заявив про прозорість добору суддів ВАКС
Голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів. Про це Хупер заявив на тренінгу для суддів Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Укрінформ".
Він підкреслив, що процес добору відбувався дуже прозоро.
"Україна - перша суверенна держава у світі, що залучила іноземців до процесу добору суддів. Це значне досягнення. І весь процес відбувався дуже прозоро", - підкреслив голова громадської ради.
Разом з тим, за його словами, створення ВАКС - це лише один із багатьох аспектів, необхідних для перемоги у боротьбі з корупцією.
"І це ваша відповідальність", - сказав Хупер суддям ВАКС.
Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати в Україні.
Як писало РБК-Україна раніше, судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів.
Додамо, президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року. Конкурс до ВАКС завершився 6 березня.