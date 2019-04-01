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Судьи ВАКС примут присягу в течение трех недель

Новости » Политика    01.04.2019 - 17:33
Судьи ВАКС примут присягу в течение трех недель
Фото: Валентина Данишевская (Униан)

Дату составления присяги судьями ВАКС будет объявлено в ближайшие дни

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принесут присягу в течение трех недель. Об этом заявила председатель Верховного суда Валентина Данишевская, сообщает "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков отметил, что дату принесения присяги судьями ВАКС будет объявлено в ближайшие дни.

"Недолго ждать (принесения присяги, - ред.). Думаю, к завершению этого трехнедельного курса вы сможете составить присягу", - сказала Данишевская.

В частности, Козьяков отметил, что многим не понравится работа этого суда.

"Люди, в отношении которых будут рассматривать дела, будут искать подходы к новоизбранным судьям, попытаются их купить и им угрожать", - сказал он.

Ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук отметил, что нет сомнений в том, что в ближайшие дни вопрос относительно издания официального указа о назначении судей будет решен.

Напомним, 18 марта Высший совет правосудия направил президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, что позволит ВАС начать работу. После этого, ВСП прислал еще три кандидата на утверждение.

Добавим, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) может заработать до конца марта.

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