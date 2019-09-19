Украина передала РФ договор о транзите и дорожную карту анбандлинга

Украинская сторона на переговорах по газу в Брюсселе передала России проект нового договора о транзите газа, а также дорожную карту анбандлинга газотранспортной системы (ГТС). Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Нафтогаз" отметил, что "Газпром" впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

"В рамках этого процесса украинская сторона представила участникам переговоров будущего обособленного оператора ГТС Украины, который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Со своей стороны "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинг)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал "план Б" в газовых переговорах с Украиной по транзиту. По его словам, он предусматривает краткосрочное продление действующего контракта на транзит газа, если Киев не успеет внедрить нормы третьего энергопакета.

Отметим, в конце октября на следующих трехсторонних переговорах по газу с участием Украины, России и Евросоюза будут обсуждать объемы транзита и прямые поставки украинской стороне.