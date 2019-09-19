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Следующие переговоры по газу пройдут в конце октября

Новости » Энергетика    19.09.2019 - 18:51
Следующие переговоры по газу пройдут в конце октября
Фото: Марош Шефчович (European Union 2014 - European Parliament)

Еврокомиссия рассчитывает на прогресс по транзитному контракту

Следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе пройдет в конце октября. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергорынка Марош Шефчович.

По его словам, стороны возобновят встречи на политическом уровне к концу октября.

"И я думаю, мы сможем достичь большего прогресса по вопросам, которые обсуждались сегодня", - отметил Шефчович.

Он добавил, что Евросоюз продолжит сотрудничать с Украиной по вопросам анбандлинга, сертификации оператора ГТС и согласования всех документов с европейским правом. Отметим, Шефчович несколько раз подчеркнул, что переговоры прошли в "очень конструктивной атмосфере".

"Вопросы объемов, тарифов и длительности контракта на транзит газа еще будут обсуждаться. Пока достигнута договоренность, что контракт будет основываться на правилах и законодательстве Евросоюза", - добавил он.

Напомним, ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе были конструктивными.

Отметим, Москва на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза.

Трехсторонние переговоры по газу завершились
Новости Украины переговорыгазМарош Шефчович
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