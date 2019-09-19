Еврокомиссия назвала темы следующих переговоров по газу

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Новые переговоры по газу посвятят вопросам транзита и прямых поставок в Украину

На следующих трехсторонних переговорах по газу с участием Украины, России и Евросоюза будут обсуждать объемы транзита и прямые поставки украинской стороне. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович.

По его словам, на сегодняшних переговорах были расставлены "очевидные акценты".

"Для украинской стороны важнее всего хорошо функционирующий транзит и объемы газа для европейских потребителей. Российская сторона же акцентировала на прямых поставках газа для украинских пользователей. Это те вопросы, которые будут обсуждаться на следующих переговорах", - отметил Шефчович.

Он также подчеркнул, что Россия согласилась работать над новым контрактом, который будет заключен по европейскому законодательству. Вопросы объема транзита, тарифов и длительности контракта будут обсуждаться на двусторонней основе между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Европейского союза.

Киев планировал предложить транзитный контракт на 10 лет. Согласно данному контракту, Украина сможет прокачивать ежегодно 60 млрд кубометров российского газа с возможностью увеличения еще на 30 млрд.