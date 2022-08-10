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Как Украина может не допустить подключение ЗАЭС к России: ответ "Энергоатома"

Фото: президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (facebook com energoatom ua)
Автор: Юрий Дощатов, Валерия Полищук

Украинские военные могут перебить линии передач на Запорожской АЭС, если российские оккупанты "отрубят" ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Станция останется запитанной от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать линии, которые повреждены", - заявил Котин.

Он не исключил, что если россияне будут двигаться дальше в плане подготовки станции к переподключению, ВСУ перерубит линии передач на АЭС.

"И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - заявил Котин.

Напомним, ранее указывали, что катастрофа на ЗАЭС будет в десять раз мощнее чем Чернобыльская в 1986 году.

Угроза растет на фоне российских обстрелов территории станции, а также информации о том, что противник ее заминировал.

К слову, в случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуации подлежит население в радиусе 50 километров. Это жители Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

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Запорожская АЭСЭнергоатомВойна России против Украины