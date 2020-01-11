Украина ожидает выводов экспертизы по катастрофе самолета МАУ в Иране, - Минобороны

Фото: Андрей Загороднюк (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Иран направили двух экспертов Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что сейчас наше государство ожидает выводов экспертизы по катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом он сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

В частности, он отметил, что двое экспертов украинского оборонного ведомства отправлены в Иран в составе украинской группы для расследованием причин крушения лайнера Boeing 737 МАУ.

"Мы знаем, что они (Иран, - ред.) признали факт (того, что сбили Boeing 737, - ред.). Но одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - отметил он.

Загороднюк заверил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил глава Минобороны.

Напомним, президенты Украины и Ирана Владимир Зеленский и Хасан Рухани провели телефонный разговор, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев.

Так, официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Как писало РБК-Украина ранее, в Иране протестующие требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета МАУ.

В субботу, 11 января, власти Ирана признали сбитие украинского самолета. Оно произошло по ошибке.