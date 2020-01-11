Зеленский обсудил с Рухани возвращение в Украину тел погибших в катастрофе самолета МАУ

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Зеленский призвал Рухани вернуть тела погибших в катастрофе самолета МАУ до 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской республики Иран Хасаном Рухани, во время которого они обсудили необходимость скорейшего возвращения тел погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский в ходе беседы подчеркнул, что тела украинцев должны вернуть на следующей неделе.

Указано, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины".

"Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями. Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас очень важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал глава государства.

При этом Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилов рассказал, что тела погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" украинцев вернут домой ориентировочно 20-21 января.

Как писало РБК-Украина, в Иране протестующие требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета МАУ.

Так, в субботу, 11 января, власти Ирана признали сбитие украинского самолета. Оно произошло по ошибке.