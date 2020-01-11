Україна очікує висновків експертизи щодо катастрофи літака МАУ в Ірані, - Міноборони

Фото: Андрій Загороднюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Іран направили двох експертів Міноборони України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що зараз наша держава очікує висновків експертизи щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, він зазначив, що двоє експертів українського оборонного відомства відправлені в Іран в складі української групи для розслідуванням причин катастрофи лайнера Boeing 737 МАУ.

"Ми знаємо, що вони (Іран, - ред.) визнали факт (того, що збили Boeing 737, - ред.). Але одна справа - політичне визнання факту, а інша справа - як це все було і висновки експертизи. Тобто ми зараз чекаємо висновків експертизи", - зазначив він.

Загороднюк запевнив, що Іран повністю співпрацює з Україною у цьому питанні, і якщо українські фахівці отримають усю необхідну інформацію, вони точно встановлять причину падіння українського літака.

"Наші фахівці знають усі ракетні системи - російського, українського та інших виробництв, вони зможуть чітко визначити всі. Тобто, у нас немає ніяких сумнівів, що при наданні достатніх даних, ми визначимо причину", - пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, президенти України і Ірану Володимир Зеленський і Хасан Рухані провели телефонну розмову, під час якої вони обговорили необхідність якнайшвидшого повернення тіл загиблих у катастрофі літака МАУ українців.

Так, офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці в юридичній та технічній площинах.

Як писало РБК-Україна раніше, в Ірані протестувальники вимагають відставки верховного лідера через збиття літака МАУ.

У суботу, 11 січня, влада Ірану визнала збиття українського літака. Воно відбулося помилково.