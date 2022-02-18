Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов

Как отметил Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.

"По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. И по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов", - сказал он.

Марченко также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макорофінансової помощи ЕС в конце марта - начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.

Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов, напомнил Марченко.