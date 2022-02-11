В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By

В Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию ZN.UA .

"Наш базовый сценарий - это новая программа после завершения программы Stand-By", - сказал он.

При этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил активный процесс сотрудничества с коллегами из МВФ.

"Есть ряд вопросов, находящихся в зоне нашей ответственности. Прежде всего в текущих условиях это проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%", - сказал он.

По его словам, НБУ также занимается практической реализацией положений закона №1587-IX, принятого в июне прошлого года, в части усиления требований к капиталу, лицензированию, корпоративному управлению. Сейчас вместе с другими стейкхолдерами, Кабмином, правоохранительными органами НБУ разрабатывает стратегию возврата активов обанкротившихся банков. Утверждение этого документа является структурным маяком.

"Мы финализируем драфт и вскоре начнем практическую дискуссию уже по тексту с МВФ", - сказал Гелетий.