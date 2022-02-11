ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By

Новина українською →
Украина, Пятница 11 февраля 2022 13:28
В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-By Фото: в НБУ работают над новой программой с МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью изданию ZN.UA.

"Наш базовый сценарий - это новая программа после завершения программы Stand-By", - сказал он.

При этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил активный процесс сотрудничества с коллегами из МВФ.

"Есть ряд вопросов, находящихся в зоне нашей ответственности. Прежде всего в текущих условиях это проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%", - сказал он.

По его словам, НБУ также занимается практической реализацией положений закона №1587-IX, принятого в июне прошлого года, в части усиления требований к капиталу, лицензированию, корпоративному управлению. Сейчас вместе с другими стейкхолдерами, Кабмином, правоохранительными органами НБУ разрабатывает стратегию возврата активов обанкротившихся банков. Утверждение этого документа является структурным маяком.

"Мы финализируем драфт и вскоре начнем практическую дискуссию уже по тексту с МВФ", - сказал Гелетий.

Напомним, в ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что новая программа с МВФ будет согласована в этом году. Ее форма, продолжительность и размер пока неясны, но недавний опыт указывает на то, что ежегодный пакет финансирования составляет около 4 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины МВФ
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы