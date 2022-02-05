ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Получит ли Украина транши МВФ: прогноз агентства Fitch

Новина українською →
Украина, Суббота 05 февраля 2022 10:37
Получит ли Украина транши МВФ: прогноз агентства Fitch Фото: Fitch Ratings ждет выделения траншей МВФ Украине на 2,3 млрд долларов (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет до середины 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор агентства.

Как отмечается в сообщении, условия программы в политически сложных областях намного мягче, чем при первом пересмотре, и Fitch ожидает ускоренного выполнения во 2 квартале 2022 года.

Fitch Ratings ожидает, что новая программа с МВФ будет согласована в этом году. Ее форма, продолжительность и размер пока неясны, но недавний опыт указывает на то, что ежегодный пакет финансирования составляет около 4 млрд долларов.

Агентство отмечает, что длительная задержка с согласованием первого пересмотра Stand-By подчеркивает проблемы реализации политики, стоящие перед президентом Владимиром Зеленским, отчасти из-за влияния олигархов, пророссийских интересов и неожиданных шагов со стороны Конституционного суда.

"Парламентские выборы, которые должны состояться в октябре 2023 года, могут усугубить законодательные проблемы, поскольку опросы показывают, что его партия "Слуга народа" не получит большинства", - говорится в сообщении.

По мнению Fitch, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию Украины.

Напомним, в ноябре 2021 года МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Отметим, в ноябре 2021 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидало, что МВФ выделит Украине в 2022 году только часть средств из 2,2 млрд долларов. Получению всей суммы будут препятствовать проблемы с реализацией программы Stand-By.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Fitch
NEWS
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
В Днепре ограбили отделение ПриватБанка
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США