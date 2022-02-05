Получит ли Украина транши МВФ: прогноз агентства Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной всей суммы 2,3 млрд долларов по программе Stand-By с Международным валютным фондом. Это произойдет до середины 2022 года, несмотря на медленный прогресс в выполнении программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор агентства.

Как отмечается в сообщении, условия программы в политически сложных областях намного мягче, чем при первом пересмотре, и Fitch ожидает ускоренного выполнения во 2 квартале 2022 года.

Fitch Ratings ожидает, что новая программа с МВФ будет согласована в этом году. Ее форма, продолжительность и размер пока неясны, но недавний опыт указывает на то, что ежегодный пакет финансирования составляет около 4 млрд долларов.

Агентство отмечает, что длительная задержка с согласованием первого пересмотра Stand-By подчеркивает проблемы реализации политики, стоящие перед президентом Владимиром Зеленским, отчасти из-за влияния олигархов, пророссийских интересов и неожиданных шагов со стороны Конституционного суда.

"Парламентские выборы, которые должны состояться в октябре 2023 года, могут усугубить законодательные проблемы, поскольку опросы показывают, что его партия "Слуга народа" не получит большинства", - говорится в сообщении.

По мнению Fitch, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию Украины.