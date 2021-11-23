МВФ выделил Украине транш кредита на 700 млн долларов
Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ.
Кроме того, МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев.
"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил сегодня первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с 18-месячным соглашением о резервном кредитовании (SBA), которое было одобрено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов США, в результате чего общие выплаты в рамках действующего СБА составят примерно 2,8 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении.
Правление также одобрило продление соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе, а также запрос властей Украины об отказе от несоблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.
Отмечается, что помощь от МВФ должна помочь украинским властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуть реформы.
Отметим, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.
Ранее РБК-Украина писало о том, на какие условия власти Украины согласились для получения транша МВФ и о том, какие положения записаны в обновленном Меморандуме.