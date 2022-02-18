Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів

Як зазначив Марченко, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він.

Марченко також повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

Крім того, США нададуть Україні гарантію для випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів, нагадав Марченко.