RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити Україні транш кредитну 700 млн доларів. Місія МВФ очікується найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

Як зазначив Марченко, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він.

Марченко також повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

Крім того, США нададуть Україні гарантію для випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів, нагадав Марченко.

Нагадаємо, у НБУ обговорюють нову програму з МВФ після завершення Stand-By.

В листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ