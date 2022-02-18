Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів

Міжнародний валютний фонд за результатами перегляду програми Stand-By може виділити Україні транш кредитну 700 млн доларів. Місія МВФ очікується найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.
Як зазначив Марченко, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.
"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він.
Марченко також повідомив, що сподівається отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.
Крім того, США нададуть Україні гарантію для випуску єврооблігацій на 1 млрд доларів, нагадав Марченко.
Нагадаємо, у НБУ обговорюють нову програму з МВФ після завершення Stand-By.
В листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена в цьому році. Її форма, тривалість і розмір поки неясні, але недавній досвід вказує на те, що щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.