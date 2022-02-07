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Украина ожидает скорого получения еще одной партии вооружения от Британии

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 20:05
Украина ожидает скорого получения еще одной партии вооружения от Британии Фото: министр обороны Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины рассчитывает получить еще одну партию вооружения от Великобритании. Ожидается, что поставка будет совершена в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Обсудили с моим коллегой и хорошим другом Украины министром обороны Британии Беном Уоллесом текущую ситуацию с безопасностью в регионе и обменялись мнениями о возможных сценариях. Я благодарен нашим партнерам за поддержку, в том числе за помощь, которую они прислали. Мы рассчитываем получить груз от друзей из Великобритании в ближайшее время", - написал министр.

Напомним, 18 января прибыла партия международной технической помощи от Британии. Речь идет именно о легком противотанковом вооружении.

Кроме того, ранее Бен Уоллес заявил, что Британия готова направить в Украину еще больше вооружения.

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Министерство обороны Украины Великобритания Алексей Резников
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