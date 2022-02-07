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Україна очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Британії

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Понеділок 07 лютого 2022 20:05
Україна очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Британії Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України розраховує отримати ще одну партію озброєння від Великобританії. Очікується, що поставка буде здійснена найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"Обговорили з моїм колегою і хорошим другом України Міністром оборони Британії Беном Уоллесом поточну ситуацію з безпекою в регіоні і обмінялися думками про можливі сценарії. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, в тому числі за допомогу, яку вони надіслали. Ми розраховуємо отримати вантаж від друзів з Великобританії найближчим часом", - написав міністр.

Нагадаємо, 18 січня прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Йдеться саме про легке протитанкове озброєння.

Крім того, раніше Бен Уоллес заявив, що Британія готова направити в Україну ще більше озброєння.

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Міністерство оборони України Великобританія Олексій Резніков
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