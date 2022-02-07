Україна очікує швидкого отримання ще однієї партії озброєння від Британії
Міністерство оборони України розраховує отримати ще одну партію озброєння від Великобританії. Очікується, що поставка буде здійснена найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.
"Обговорили з моїм колегою і хорошим другом України Міністром оборони Британії Беном Уоллесом поточну ситуацію з безпекою в регіоні і обмінялися думками про можливі сценарії. Я вдячний нашим партнерам за підтримку, в тому числі за допомогу, яку вони надіслали. Ми розраховуємо отримати вантаж від друзів з Великобританії найближчим часом", - написав міністр.
Нагадаємо, 18 січня прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Йдеться саме про легке протитанкове озброєння.
Крім того, раніше Бен Уоллес заявив, що Британія готова направити в Україну ще більше озброєння.