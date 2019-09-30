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Украина может получить от легализации игорного бизнеса более 2 млрд грн

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Кабмин положительно оценивает влияние этого закона на бюджет

Экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается 2-2,5 млрд грн. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сумма будет зависить от того, какой закон будет принят Верховной радой.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд грн гривен мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим. Но конечно надо считать, нужно понять, который в итоге закон будет принят. Если говорить о категории роста ВВП - такой эффект будет, но он будет не минимальный, но к проценту точно", - заявил Гончарук.

По его словам, в Раде еще может быть дискуссия по законопроекту и точных цифр.

"Мы как украинское правительство положительно оцениваем влияние этого закона на бюджет. Точные расчеты мы предоставим, когда будет понятна финальная версия законопроекта", - сказал глава правительства.

Напомним, Кабинет министров 29 сентября одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса. Теперь документ будет внесен в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, ранее на бизнес-форуме в Турции глава государства анонсировал, что в Украине будут легализованы азартные игры. Владимир Зеленский подчеркнул, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

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